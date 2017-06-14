محافظ الإسكندرية يشدد على مواجهة البناء المخالف2017-06-14 17:03:27
كلف محافظ الإسكندرية محمد سلطان، رؤساء الأحياء بإعداد بيان تفصيلي عن مخالفات المباني في المناطق خلال 72 ساعة يشمل جميع المخالفات سواء الخاصة بتجاوز الارتفاعات المقررة أو البناء بدون تراخيص.
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف عمليات إزالة المباني التي تقام حديثا بدون ترخيص ومصادرة جميع المعدات ومواد المباني المستخدمة.
ونفذ حي شرق الإسكندرية، برئاسة وحيد رضوان، حملة إزالة للعقار الكائن 133 شارع عبد الرزاق السنهوري تقاطع عبد الفتاح الصعيدي منطقة السيوف، حيث تم إيقاف الأعمال وفك شدة خشبية بالدور الثامن والتحفظ على كمية من حديد التسليح والأخشاب، وتنفيذ إزالة للعقار الكائن 35 شارع عبد الفتاح الصعيدي بنفس المنطقة.
كما توجهت الحملة للعقار للكائن 488 طريق الحرية، حيث تمت إزالة الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع بالكامل وتسليمه لمقاول الهدم، وتنفيذ القرارات الصادرة للبناء رقم 13 شارع المصحة منطقة كفر عبده، حيث تمت إزالة الأعمال المخالفة للارتفاع.
وتحركت الحملة لشارع الشهيد زيد بن ثابت رقم 35 تنظيم منطقة السيوف لإيقاف الأعمال بالعقار وفك شدة خشبية بالدور الثالث عشر، ثم توجهت للشارع رقم 1 أرض صالح عيد وتم إيقاف الأعمال وفك شدة خشبية بالدور الثالث عشر.
يأتي هذا كخطوة سريعة لحصر جميع مخالفات المباني بشكل مجمع، ووضع مخطط زمني واضح والبدء في تنفيذ جميع القرارات الخاصة بالإزالة.
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