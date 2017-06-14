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حالة زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي مستقرة
حادث اطلاق النار في فرجينيا

حالة زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي مستقرة

2017-06-14 16:56:44
خاص - محيط

ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن حالة زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي ستيف سكاليز مستقرة بعدما أصيب بطلق ناري في قدمه في حادث إطلاق النار في فرجينيا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه يتابع عن كثب حادث إطلاق النار في ولاية فرجينيا، وأضاف - في بيان - “نشعر بحزن عميق من هذه المأساة”.
وكانت الشرطة الأمريكية قد اعتقلت مشتبهًا به في الهجوم الذي أسفر عن سقوط مصابين بينهم شرطيان.

وأطلق مسلح النار خلال تدريب لرياضة البيسبول حضره سياسيون أمريكيون في الكسندرية بولاية فرجينيا وأصيب زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي ستيف سكاليز.

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