تمكن ضباط مباحث التموين بالإسكندرية من ضبط بائع، لاتجاره في الألعاب النارية ومحدثات الصوت المحظور حيازتها لخطورتها علي حياة المواطنين.

كانت معلومات وردت لرجال الأمن عن قيام بائع بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في الألعاب النارية ومحدثات الصوت مجهولة المصدر وبيعها، وتم ضبطه بعد تقنين الإجراءات وبحوزته 1801 قطعة ألعاب نارية ومحدثات صوت مختلفة الأشكال والأحجام، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.