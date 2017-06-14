«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى اليابان فى أكتوبر2017-06-14 16:24:32
فى ضوء اهتمام وزارة الطيران المدنى وشريف فتحى، وزير الطيران المدنى، بتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة من الأسوق الآسيوية، صرح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تقرر إعادة تشغيل خط مباشر ومنتظم من القاهرة إلى مطار ناريتا باليابان وربطه بالمدن السياحية الداخلية بداية من الجدول الشتوى الجديد، اعتبارا من 29 أكتوبر القادم بواقع رحلة أسبوعيا كل يوم سبت قابلة للزيادة فى حال تزايد الطلب والإقبال على المقصد السياحى المصرى، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا التنسيق بين مصر للطيران والجانب اليابانى بشأن استخراج التصاريح اللازمة لتشغيل هذه الرحلات.
من جانبه، صرح الطيار شريف عزت، رئيس شركة الخطوط الجوية قائلا: «إن الفرصة أصبحت مواتية لتشغيل هذا الخط، عقب تنفيذ خطة إحلال وتطوير أسطول طائرات مصر للطيران وانضمام طائرات جديدة من طراز البوينج B737/800 NG والتى تعمل على الخطوط القصيرة والمتوسطة المدى بأحدث وسائل التكنولوجيا والرفاهية، مما وفر الطرازات العريضة للرحلات الطويلة، ومن بينها السوق اليابانية التى تحظى باهتمام مصر للطيران ولكن ظروف العرض والطلب أجلت تشغيله خلال الفترة الماضية.
مضيفا أنه من المخطط أن تسير الرحلات الجديدة إلى ناريتا على متن أحدث طائرات الشركة من طراز البوينج B777/300ER التى تتسع لعدد 346 راكبا.
جدير بالذكر أن مصر للطيران كانت تسيّر رحلات مباشرة إلى طوكيو وأوزاكا باليابان، ولكنها توقفت فى أعقاب ثورة يناير، ثم استُئنفت لفترة محدودة إلى أن توقفت تماما فى عام 2013 لانخفاض الحركة السياحية الوافدة من اليابان وعدم جدوى تشغيل الخط اقتصاديا فى ذلك الوقت.
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