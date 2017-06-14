أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تشكيل لجنة للاستماع إلى وجهة نظر الأطراف المختلفة بشأن الشكوى المقدمة من غرفة صناعة الإعلام ضد شركة ابسوس لقياس نسب المشاهدة، مع توجيه الدعوة للاجتماع مع ممثل الشركة يوم الثلاثاء القادم.

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعه مناقشة الشكوى المقدمة ضد إعلان ” البوكسر” لإحدى شركات الملابس الداخلية الذى يحتوى على إيحاءات جنسية صوتا و صورة، وتم الاتفاق على مخاطبة الشركة لمنع استمرار عرض هذا الإعلان لما يحويه من تجاوزات أخلاقية تتنافي والقيم والآداب المصرية.

وناقش المجلس – خلال الاجتماع – المقال الذى نشره الصحفى خالد البلشى، والذي تقدم بخطاب ينفى فيه صلته به معللا ذلك بأن الموقع تم اختراقه، وتم عمل لجنة للتحقيق فى هذا الصدد ومخاطبة الجهات المعنية.

فى سياق متصل، تلقى المجلس خطابا من شبكة قنوات dmc يفيد بأنه قد تم حذف جميع المشاهد و العبارات غير الملائمة للآداب العامة والدينية بما لا يخل بالسياق الدرامي، في إجراء استباقي من القناة حرصا منها على الالتزام بالقواعد والآداب العامة للمجتمع.