قالت إيمان سامي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن عدد المواطنين الذين سجلوا أسماءهم على موقع بوابة حج مصر بلغ حتى الآن 62 ألفا و337 مواطن، على أن تجرى القرعة الإلكترونية لاختيار 36 ألفا لأداء الحج السياحي هذا العام بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضافت في تصريح، أن حصيلة مقدم الجدية التي دفعها المتقدمون للحج بلغت حتى الآن 845 مليون جنيه، حصلتها شركات السياحة من المواطنين وإيداعهم باسم الشركة ببنك مصر.

وأشارت إلى أنه سيتم رد مقدم الحجز لمن لم يوفق في القرعة في غضون شهر من ظهور النتيجة، موضحة أن رسوم مقدم الجدية هي 10 آلاف جنيه للمتقدمين للبرامج الاقتصادية (الاقتصادي طيران والبري)، و15 ألفا للمتقدمين لبرامج ال 4 نجوم و20 ألف لبرامج ال 5 نجوم.