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رئيس بعثة الحج: توفير سبل الأمان واستخدام "سوار" لكل حاج
حجاج ـ الحج‎

رئيس بعثة الحج: توفير سبل الأمان واستخدام "سوار" لكل حاج

2017-06-14 16:13:16

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، ورئيس بعثة الحج للموسم المقبل: إن اجتماعه، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تطرَّق لإجراءات والاستعدادات لموسم الحج.

وأوضح، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على توفير كل سبل الأمان واستخدام “سوار” لكل حاج يتضمن جميع بياناته.

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