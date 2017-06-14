قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، ورئيس بعثة الحج للموسم المقبل: إن اجتماعه، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تطرَّق لإجراءات والاستعدادات لموسم الحج.

وأوضح، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على توفير كل سبل الأمان واستخدام “سوار” لكل حاج يتضمن جميع بياناته.