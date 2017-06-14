ذكر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الصيني نسبة نمو تصل إلى 7ر6 في المائة خلال عام 2017 الجاري.

كان الصندوق قد عقد جلسات مداولات استمرت لأكثر من أسبوعين مع بعض المسئولين الصينيين خلصت إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة نمو الاقتصاد الصيني خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2020 إلى نسبة 4ر6 في المائة سنويا.

وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت في وقت سابق توقعاتها بأن تصل نسبة النمو السنوي إلى 5ر6 في المائة.

وكانت منظمات دولية للتقييم الائتماني قد أعربت عن مخاوفها إزاء الديون المتزايدة على الحكومة الصينية مما لذلك من أثر قد يهدد إبطاء الاقتصاد الصيني.

وذكر مسؤولون بصندوق النقد الدولي، إن الصين لديها الإمكانية للحفاظ على النمو القوي إذا ما استمرت حكومة بكين في خطط الإصلاح الاقتصادية العميقة للانتقال من نموذج النمو الحالي المعتمد على الاستثمار القائم على الائتمانات والديون.

وقال المسؤولون إن بكين تحتاج للتحول إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك أكثر من الاستثمار وتقليل الديون المتزايدة في قطاعها غير المالي.

وأضافوا أنه على الحكومة الصينية تعزيز جهودها لمعالجة مشكلة الشركات الحكومية الصانعة للديون والشركات التي لا يمكنها زيادة رأسمالها لتحسين استثماراتها.