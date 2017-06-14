دراسة: تناول العنب يقي الأسنان من التسوس2017-06-14 16:14:11
أكدت دراسة طبية على أهمية تناول العنب لحماية الأسنان من التسوس، حيث أنه يحتوي على مركب طبيعي يعمل على تعزيز قوة الأسنان و الحشو العلاجى للأسنان.
وقال العلماء في جامعة ” إلينوى” فى كلية شيكاجو لطب الأسنان، أن هذا الاكتشاف يمكن الأشخاص من عدم فقد أسنانهم، لأن مستخلص بذور العنب، مرتبط منذ فترة طويلة بفوائد صحية مثل تحسين وظائف القلب وتحسين الدورة الدموية.
ويمكن للمادة المستخرجة من بذور العنب أن تقلل من نسبة تسوس الأسنان عن طريق زيادة عمر الحشوات العلاجية “الراتنج”المركبة، أو حشوات الأسنان الملونة، والتى عادة ما تستمر فقط مابين 5 – 7 سنوات.
وأظهرت النتائج أنه تم العثور على المستخلص لتشديد العلاج، والأنسجة التي تشكل الجزء الأكبر من الأسنان، المغاطاة بطبقة المينا الخارجية الصلبة، وهو مايعني أنه عند تضرر الأسنان يمكن جعل الهيكل المتبقي أقوى لربطه مع المواد المستخدمة فى الحشوات.
كما تبرز الأبحاث الأنباء السارة التى تحملها مستخلصات بذور العنب بشأن قدرتها على إطالة العمر الإفتراضى للحشوات ” الراتنج” لتستمر مابين 10 – 15 عاما .
وقالت الباحثة الدكتورة ” آنا بدران روسو “، فى سياق الأبحاث التى نشرت فى العدد الأخير من مجلة ” أبحاث الأسنان”، إنه عندما تفشل الحشوات ، يتشكل التسوس حوله ويغلق التجويف، ويحدث تسوس الأسنان عندما يتم إنتاج حمض من البلاك الضار على الأسنان .
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