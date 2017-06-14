تنشيط السياحة: مؤشرات الوفود العربية خلال الصيف مبشرة للغاية2017-06-14 16:10:37
أطلقت وزارة السياحة حملة لتنشيط السياحة المصرية في السوق العربي من أجل جذب أعداد أكبر من هذا السوق المهم الذي شهد زيادة كبيرة في الربع الأول من العام الحالي، فحققت السياحة العربية الوافدة إلى مصر نسبة زيادة قدرها 38% خلال تلك الفترة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، ويعد السوق العربي من أهم الأسواق المصدرة للسياحة المصرية.
وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميري - في تصريح مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء -” إن المؤشرات الخاصة بموسم السياحة العربية إلى مصر خلال الموسم السياحي الصيفي مبشرة للغاية في ظل الحجوزات المستقبلية، والتي تشهد زيادة كبيرة خلال أيام عيد الفطر المبارك في غالبية المناطق السياحية وخاصة القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، ولأول مرة السياحة العربية تطرق الساحل الشمالي، حيث توجد بعض الحجوزات العربية بمناطق العلمين ومطروح.
وأضاف إن الهيئة استهدفت في حملتها عدة دول عربية هي السعودية والإمارات، والكويت، والبحرين، و لبنان، والأردن، مشيرا إلى أن الهدف من الحملة هو تشجيع العرب والأجانب المقيمين في الدول الخليجية على زيارة مصر، واكتشاف المقاصد السياحية المصرية التي تتسم بالتنوع الكبير وتستطيع إرضاء الأذواق كافة نظرا لاحتوائها على مختلف الأنماط السياحية، فالمقصد المصري به السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والرياضية وسياحة السفاري والمغامرات، بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات.
وأوضح الدميري أن الحملة تستخدم كل الوسائل الترويجية الحديثة والتقليدية، لجذب المزيد من السائحين العرب خلال مواسم الأعياد والإجازات، مشيرا إلى أن الحملة الدعائية ترتكز على القنوات التلفزيونية الأكثر مشاهدة فى الخليج، كما تبث الحملة عبر أكثر من 6 قنوات فضائية، وحملات على الإنترنت وعبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأن الحملة الترويجية انطلقت أيضا فى عدد من أشهر مراكز التسوق الكبرى وفى الميادين العامة داخل السعودية والإمارات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحجوزات السياحية الوافدة من السوق العربية تخطت نسبة 70 % خاصة من المملكة العربية السعودية، والكويت والجزائر، خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يشهد فصل الصيف هذا العام إقبالا كبيرا من السياح من دول الخليج، منوها بأن مصر تسعى من خلال عدة قرارات التيسير على السياح العرب السفر إليها من خلال تفعيل قرار منح التأشيرات للمقيمين فى دول الخليج بمنافذ الوصول، والأمر ذاته بالنسبة لمواطني دول المغرب العربي المقيمين فى دول مجلس التعاون الخليجي، لزيادة التدفقات السياحية من دول الخليج والدول العربية.
وبين أن أهم الجنسيات العربية إقبالا على مصر - خلال شهر رمضان - من السعودية والإمارات والأردن ولبنان وتونس والمغرب..مؤكدا سعي وزارة السياحة إلى مزيد من الترويج لاستغلال فترة الموسم السياحة الصيفية التي تزدهر فيها السياحة العربية، وتزيد معدلاتها إلى مصر مع عطلات نهاية العام واحتفالات عيد الفطر، وهو ما دعا إلى إطلاق حملة تنشيط واسعة في السوق العربي خلال شهر رمضان وحتى عيد الفطر المبارك، لجذب أعداد كبيرة من السياح العرب.
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