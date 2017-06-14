كشف باحثون وجود علاقة بين تناول البطاطس المحمرة وارتفاع مخاطر الوفاة.

فوجدت دراسة – وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية- أن الأشخاص الذين يتناولون البطاس المحمرة أكثر من مرتين أسبوعيا يتعرضون لزيادة خطر الوفاة بأكثر من الضعف.

غير أن الدراسة لم تثبت أن تناول البطاطس المحمرة يقتل، لكنها أشارت إلى أن الأشخاص الذين توفوا أثناء الدراسة تناولوا على الأرجح البطاطس المحمرة أكثر من النحو المعتاد.

وتتبعت الدراسة العادات الغذائية لـ 4 آلاف و440 شخصا تراوحت أعمارهم بين 45 و79 عاما لمدة ثماني سنوات، وكشفت النتائج أنه من بين المشاركين في الدراسة توفي 236 مشاركا بنهاية سنوات المتابعة.

ولم يجد الباحثون علاقة بين الأشخاص الذين تناولوا البطاطس غير المقلية والوفاة غير أنهم وجدوا علاقة بين الاستهلاك المتكرر للبطاطس المحمرة وزيادة خطر وفاة الشخص.

من جانبها، قالت خبيرة التغذية جيسيكا كوردينج إنها لم تندهش لهذه النتائج، مضيفة أن “البطاطس المحمرة هي طعام مليء بالكثير من السعرات الحرارية والصوديوم وأحيانا الدهون غير المشبعة ولكنها توفر الحد الأدنى من التغذية” وهي لا توفر على نحو فعال العديد من الفوائد للجسم”.