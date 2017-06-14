 Moheet on google
الأربعاء 14 يونيو 2017 05:11 مساءً
روابط سريعة
دراسة: تناول البطاطس المحمرة أكثر من مرتين أسبوعيا يزيد خطر الوفاة لأكثر من الضعف
بطاطس

دراسة: تناول البطاطس المحمرة أكثر من مرتين أسبوعيا يزيد خطر الوفاة لأكثر من الضعف

2017-06-14 16:08:57

كشف باحثون وجود علاقة بين تناول البطاطس المحمرة وارتفاع مخاطر الوفاة.

فوجدت دراسة – وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية- أن الأشخاص الذين يتناولون البطاس المحمرة أكثر من مرتين أسبوعيا يتعرضون لزيادة خطر الوفاة بأكثر من الضعف.

غير أن الدراسة لم تثبت أن تناول البطاطس المحمرة يقتل، لكنها أشارت إلى أن الأشخاص الذين توفوا أثناء الدراسة تناولوا على الأرجح البطاطس المحمرة أكثر من النحو المعتاد.

وتتبعت الدراسة العادات الغذائية لـ 4 آلاف و440 شخصا تراوحت أعمارهم بين 45 و79 عاما لمدة ثماني سنوات، وكشفت النتائج أنه من بين المشاركين في الدراسة توفي 236 مشاركا بنهاية سنوات المتابعة.

ولم يجد الباحثون علاقة بين الأشخاص الذين تناولوا البطاطس غير المقلية والوفاة غير أنهم وجدوا علاقة بين الاستهلاك المتكرر للبطاطس المحمرة وزيادة خطر وفاة الشخص.

من جانبها، قالت خبيرة التغذية جيسيكا كوردينج إنها لم تندهش لهذه النتائج، مضيفة أن “البطاطس المحمرة هي طعام مليء بالكثير من السعرات الحرارية والصوديوم وأحيانا الدهون غير المشبعة ولكنها توفر الحد الأدنى من التغذية” وهي لا توفر على نحو فعال العديد من الفوائد للجسم”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3