 Moheet on google
الأربعاء 14 يونيو 2017 05:03 مساءً
روابط سريعة
وزير السياحة: تيسيرات جديدة لدخول المقيمين بالخليج
سياحة مصرية

وزير السياحة: تيسيرات جديدة لدخول المقيمين بالخليج

2017-06-14 16:02:29

أكد يحيى راشد وزير السياحة تبني مصر سياسات لجذب الأشقاء العرب؛ وذلك في إطار تشجيع السياحة خلال شهر رمضان وفترة عيد الفطر وموسم الصيف من دول الخليج.

وأوضح «راشد» أن من أهم تلك السياسات تيسير إجراءات الدخول والتأشيرة، وتسهيل دخول المرافقين المصاحبين للسائح القادم من دول مجلس التعاون العربي المقيمين في دول الخليج من دول المغرب العربي من الذين يحملون إقامة سارية لمدة 6 شهور.

كما تشمل التيسيرات منح رعايا دول الهند وباكستان وإندونيسيا والفلبين وسيريلانكا القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بغرض السياحة تأشيرات دخول بموانئ الوصول المختلفة شريطة حملهم إقامة سارية بالدول المقيمين بها لمدة لا تقل عن 6 أشهر، إضافة إلى تسهيل الحصول على التأشيرة عند منافذ الوصول بالنسبة لمواطني دول المغرب العربي الشقيق.

وأكد وزير السياحة أن الجهود مستمرة لتعزيز الحركة السياحية، وأن هناك مؤشرات إيجابية لاستعادتها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3