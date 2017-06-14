أكد يحيى راشد وزير السياحة تبني مصر سياسات لجذب الأشقاء العرب؛ وذلك في إطار تشجيع السياحة خلال شهر رمضان وفترة عيد الفطر وموسم الصيف من دول الخليج.

وأوضح «راشد» أن من أهم تلك السياسات تيسير إجراءات الدخول والتأشيرة، وتسهيل دخول المرافقين المصاحبين للسائح القادم من دول مجلس التعاون العربي المقيمين في دول الخليج من دول المغرب العربي من الذين يحملون إقامة سارية لمدة 6 شهور.

كما تشمل التيسيرات منح رعايا دول الهند وباكستان وإندونيسيا والفلبين وسيريلانكا القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بغرض السياحة تأشيرات دخول بموانئ الوصول المختلفة شريطة حملهم إقامة سارية بالدول المقيمين بها لمدة لا تقل عن 6 أشهر، إضافة إلى تسهيل الحصول على التأشيرة عند منافذ الوصول بالنسبة لمواطني دول المغرب العربي الشقيق.

وأكد وزير السياحة أن الجهود مستمرة لتعزيز الحركة السياحية، وأن هناك مؤشرات إيجابية لاستعادتها.