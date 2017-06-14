طارق عامر: قرار إلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي يسري اعتبارا من اليوم2017-06-14 16:05:31
صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بأن قرار إلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي إلى الخارج يسري اعتبارا من اليوم وأصبح من الان “فورا” يمكن للمستثمرين تحويل أرباحهم إلى الخارج بدون قيود.
وقال عامر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذا الإجراء يعد بمثابة إعلان بانتهاء مشكلات الاقتصاد المصري ويؤكد على قوة الموقف النقدي لمصر ويعكس ثقة كبيرة من قيادات البنك المركزي في السياسات التي ينفذها.
وأضاف عامر أن لا مخاوف على الاحتياطي النقدي من هذا القرار، حيث تجاوز الاحتياطي مستوى 31 مليار دولار لأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات، مشيرا إلى أن الخوف لا يبني اقتصاد ويجب اتخاذ قرارات جريئة للاصلاح.
وأوضح أن القرار يأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، معتبرا أن رفع هذه القيود سيسهم في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.
وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ قرارا عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، بوضع حد أقصى لتحويل النقد الأجنبي للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، وطبق القرار على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
-
الإمارات: أمريكا تمنعنا من التصعيد ضد قطر
كشف السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، عن أن الولايات المتحدة هي من تحد وتحجم من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد قطر. وقال العتيبة في تصريحات ...Wed, 14 Jun 2017 09:11:40 GMT
-
فرار جماعي لعشرات النزلاء من أحد السجون بإندونيسيا
فر عشرات السجناء، اليوم الأربعاء، من أحد السجون المكتظة بجزيرة سومطرة الإندونيسية بعدما تسببت الفيضانات في انهيار أحد جدران السجن. وأوضح رئيس الشرطة المحلية ...Wed, 14 Jun 2017 11:13:24 GMT
-
تفجير انتحاري يستهدف مجموعة منشقة عن «طالبان»
استهدف تفجير انتحاري بسيارة مفخخة، مجموعة منشقة عن حركة “طالبان” في إقليم “هلمند” جنوب أفغانستان اليوم الأربعاء. ونقلت وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية، عن عمر ...Wed, 14 Jun 2017 08:55:33 GMT
-
هواوي ضمن أفضل 50 علامة تجارية في قائمة "Brandz" في 2017
أظهر التقييم السنوي لأعلي 100 علامة تجارية قيمة حول العالم هذا الاسبوع والصادر مؤخراً عن WPP العالمية، أن شركة هواوي شهدت ارتفاع في قيمة علامتها التجارية ليصل الي 20.388 ...Wed, 14 Jun 2017 12:00:38 GMT
-
معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ ...Wed, 14 Jun 2017 11:13:24 GMT
-
انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
-
مستشفي "57357": سرطان الدم يحتل المرتبة الأولى في الحالات يليه سرطان المخ
أكد الدكتور محمد كمال مدير البحث الإكلينيكى بمستشفى سرطان الأطفال (57357) أن سرطان الدم يحتل المرتبة الأولى فى حالات المرضى التى تستقبلها المستشفى يليه سرطان المخ، ...Wed, 14 Jun 2017 12:00:38 GMT
-
السيسي : "دولتنا دولة قانون"
نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات بعدم مراعاة مبادئ دولة القانون والتضييق على المعارضة وإعاقة وسائل الإعلام الناقدة في بلاده ، مستبعدا تطور الأزمة بين ...Wed, 14 Jun 2017 10:57:18 GMT