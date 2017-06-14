كريم محسن: مذكرة لوزير السياحة بتعديل لائحة انتخابات الغرف السياحية2017-06-14 15:52:03
أكد كريم محسن رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، أن اللجنة سترفع مذكرة غدا (الخميس) إلى وزير السياحة يحيى راشد بمطالب القطاع السياحي فى تعديل لائحة الانتخابات السياحية .
وقال محسن، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء ، إن اللجنة قامت باستطلاع آراء القطاع الخاص السياحي بشأن تعديلات اللائحة لانتخابات الغرف السياحية، وتم رصد المطالَب التي حصدت إجماع الأغلبية من آراء القطاع والتي فى الصالح العام.
وأضاف أن هناك خلافات وانقسامات واضحة فى القطاع حول الإصرار على تعديل اللائحة باشتراط أن يكون المرشح حاصلا على مؤهلات عليا فقط، وهو الأمر الذي يلاقي اعتراضات نظرا لوجود خبرات كبيرة فى القطاع السياحي لا تحمل مؤهلات عليا .
وأوضح أن الخلاف حول اشتراط الوزير أن تكون تحركات الأمين العام بموافقة الوزير، ويطالب القطاع بتعديلها، نظرا لأن مهام الأمين العام يحددها مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن الوزير يستند فى تعديله لتلك النقطة على مخالفات وقعت خلال دورات سابقة وهو الأمر الذي يمكن علاجه بسهولة، وبتطبيق القانون في حال المخالفات وليس فى استحداث اشتراطات تكون غير مقبولة ولا تساعد على إنجاز العمل .
وأشار إلى أن حجم الأعمال الذي تقترحه لجنة التسيير هو ستة ملايين جنيه، لأنه يتيح الفرصة لحوالي مائة شركة الترشح في الانتخابات، وهو الأمر الذي يلاقي قبولا أكثر بين القطاع منوها بأن لجنة تسيير الأعمال ستطالب بتخفيض رسوم الترشح للانتخابات إلى ألفي جنيه بدلا من خمسة آلاف جنيه طالما أنه يتعلق فقط بالجدية في الترشح .
وأعرب محسن عن أمله أن تنجح مساعي اللجنة فى إزالة الخلافات بين وزير السياحة والقطاع السياحي، وإنهاء نقاط الخلاف بينهما فى اللائحة الجديدة، من أجل الحفاظ على وحدة القطاع، والعمل على تنميته بدلا من إهدار الكثير من الوقت فى خلافات غير ذات جدوى وليست لصالح السياحة المصرية التي يسعى الجميع إلى تنميتها واستعادتها معدلاتها الطبيعية.
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