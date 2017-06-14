أكدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين فى حريق مول مصر بـ6 أكتوبر إلى 3 حالات وحالة وفاة واحدة. وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف كانت في موقع الحادث خلال 5 دقائق فقط.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن جميع الحالات المصابة مستقرة ويتلقون العلاج اللازم.