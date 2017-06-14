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رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو لمناقشة قانون الانتخابات الجديد
مجلس النواب اللبناني

رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو لمناقشة قانون الانتخابات الجديد

2017-06-14 15:44:12
محيط: أ. ش. أ

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة لمناقشة قانون الانتخابات الجديد عند الثانية من بعد ظهر الجمعة 16 يونيو الجاري.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد ناقش اليوم برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وبحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء، قانون الانتخابات النيابية الجديد الذي اتفقت عليه الأحزاب اللبنانية.

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