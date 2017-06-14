اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير المالية عمرو الجارحي، حيث أكد الرئيس ضرورة مواصلة جهود تخفيض العجز في الموازنة والدين العام.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الاجتماع جاء في إطار المتابعة الدورية للأداء الاقتصادي والمالي، حيث عرض وزير المالية خلال الاجتماع الإجراءات الجاري اتخاذها لخفض عجز الموازنة وحجم الدين العام، وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة.

كما تطرق الاجتماع إلى الموقف بالنسبة لعرض موازنة العام المالي الجديد (2017–2018) على مجلس النواب، وما تشمله من زيادات ملموسة في الاعتمادات المالية المخصصة لشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية؛ بما يسهم في التخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد - خلال الاجتماع - أهمية الاستمرار في المتابعة الدورية لمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري، فضلاً عن متابعة جهود تخفيض العجز في الموازنة والدين العام؛ بما يساهم في معالجة التحديات القائمة والتغلب عليها من أجل توفير واقع أفضل للمواطنين.