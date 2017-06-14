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عمدة لندن يعزي ضحايا حريق برج «جرينفل» السكني
صادق خان عمدة لندن الجديد‎

عمدة لندن يعزي ضحايا حريق برج «جرينفل» السكني

2017-06-14 15:39:02
محيط: أ. ش. أ

أعرب عمدة العاصمة البريطانية (لندن) صادق خان اليوم الأربعاء عن تعازيه لأهالي ضحايا الحريق الهائل الذي اندلع ببرج “جرينفل” السكني، واصفا هذا الحريق ب”المرعب والمأساوي”.

وأعرب خان - حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - عن تعاطفه مع المصابين وكل المتضررين من هذا الحريق، كما توجه بالشكر لكل فرق الإغاثة وخاصة رجال الإطفاء على المجهود الذي قاموا به.

وقد أسفر الحريق حتى الآن عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 70 آخرين بينهم 20 يرقدون في حالات خطيرة في المستشفيات التي تم نقلهم إليها.

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