أعرب عمدة العاصمة البريطانية (لندن) صادق خان اليوم الأربعاء عن تعازيه لأهالي ضحايا الحريق الهائل الذي اندلع ببرج “جرينفل” السكني، واصفا هذا الحريق ب”المرعب والمأساوي”.

وأعرب خان - حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - عن تعاطفه مع المصابين وكل المتضررين من هذا الحريق، كما توجه بالشكر لكل فرق الإغاثة وخاصة رجال الإطفاء على المجهود الذي قاموا به.

وقد أسفر الحريق حتى الآن عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 70 آخرين بينهم 20 يرقدون في حالات خطيرة في المستشفيات التي تم نقلهم إليها.