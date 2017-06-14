قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يتابع عن كثب حادث إطلاق النار في ولاية فرجينيا.

ونقلت قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم “الأربعاء” عن بيان للرئيس الأمريكي قوله إن يراقب التطورات بعد علمه بالحادث.

وتابع قائلا :”نشعر بحزن عميق جراء هذه المأساة”.

كانت الشرطة الأمريكية قد اعتقلت مشتبهًا به في الهجوم الذي وقع خلال تدريب لرياضة البيسبول حضره سياسيون أمريكيون في ولاية فرجينيا.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن شرطيين اثنين من بين المصابين.

وأطلق مسلح النار خلال تدريب لرياضة البيسبول حضره سياسيون أمريكيون في الكسندرية بولاية فرجينيا وأصيب زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي ستيف سكاليز.