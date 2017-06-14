قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، إن تمادي السلطات القطرية في دعم الإرهاب هو السبب الرئيسي في مقاطعتها، مثمنا في الوقت ذاته هذه الخطوة الصادرة عن كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة و مصر.

وأكد الثني ، في تصريحات صحفية ، ” أن بلاده تدعم هذه الخطوة بشكل كامل لافتا إن مجلس النواب الليبي بصدد إصدار قائمة الإرهابيين المتواجدين على الأراضي القطرية التي تأوي العدد الأكبر منهم وكان لها الدور الرئيسي في دعم الإرهاب في ليبيا وعلى رأسهم المفتي المعزول الصادق الغرياني ، والذي وصفه بأنه رأس الحربة في خلق الفتنة في ليبيا، وأنه طالما ظل باقياً في المشهد الليبي لن تستقر ليبيا إطلاقا ” ، حسب وصفه.

وأشار إلى أن اجتماع عدد من أعضاء الحكومة المؤقتة مع أعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس النواب سيكون بعد عيد الفطر المبارك لتحديد الاتجاهات والآراء بهدف تقديم هؤلاء الإرهابيين لينالوا جزاء ما فعلوه من جرائم والمطالبة بتحويلهم إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب.

يذكر أن الدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي ( السعودية – البحرين والإمارات ) إضافة إلى مصر كانت قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية بشكل كامل مع قطر في اليوم الثالث من شهر يونيو الحالي نتيجة سياسات الدوحة في دعم الإرهاب الأمر الذي دعمته الحكومة المؤقتة في بيان رسمي صدر عنها يوم الاثنين الموافق للخامس من شهر يونيو الحالي.