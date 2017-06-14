وافق مجلس النواب بشكل نهائي وبأغلبية أعضائه اليوم الأربعاء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل عام 2016.

جاءت موافقة مجلس النواب على الاتفاقية خلال الجلسة العامة، التي ترأسها الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنها اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وكان مجلس النواب قد قرر أمس الثلاثاء إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المشتركة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها، وذلك عقب إحالتها للجلسة العامة في وقت سابق أمس من جانب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.