قال أليكسي بورودافكين المبعوث الروسي الدائم في مكتب الأمم المتحدة ‏والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف اليوم “الأربعاء” إن روسيا تدعو المجتمع الدولي لمساعدة ‏السلطات السورية في جهود إعادة إعمار حلب ، وعدم عرقلة هذه الجهود بالعقوبات. ‏

‏ ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية - في نشرتها باللغة الإنجليزية - عن بورودافكين قوله ” إنه أمر بالغ ‏الأهمية للمجتمع الدولي أن يدرك أن الناس في حلب ما زالوا يحتاجون للمساعدة، من الضروري مساعدة ‏السلطات السورية في جهودها لإعادة الحياة إلى المدينة بشكل طبيعي، وعدم عرقلة هذا العمل ‏بعقوبات أحادية الجانب غير انسانية وغير قانونية وباتهامات غير حقيقية.. هذه الممارسات ‏غير المرضية كان يجب وقفها منذ زمن “. ‏

‏ وأضاف بورودافكين ” نحن ندعو جميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى ‏تشكيل جبهة مشتركة لتقديم المساعدة لحلب ، وجعل الناس - في هذه المدينة التي تعاني منذ زمن بعيد - ينسون ‏المصاعب التي مروا بها في أقرب وقت ممكن ولاستعادة السلام والهدوء والازدهار إلى أرض سوريا”. ‏

‏ ومضى الدبلوماسي الروسي يقول ” لقد احتل الإرهابيون حلب واستخدموا غاز الكلور ومواد كيميائية ‏سامة أخرى لقتل المدنيين أثناء القتال في المدينة في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2016”. ‏

‏ وأضاف ” لقد وضع الإرهابيون الفخاخ المتفجرة على هيئة لعب أطفال واستخدموا غاز الكلور والمواد ‏الكيمائية الأخرى لقتل المدنيين، كما أنهم قصفوا الأحياء السكنية في غرب حلب بقذائف الهاون والمدافع ‏بشكل منتظم ، وحرموا المدنيين من الدواء والماء والغذاء كما أنهم استخدموهم كدروع بشرية ” ، وقال ” إنهم (الإرهابيون) يُلامون على جرائم وآثام مروعة “. ‏