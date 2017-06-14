روسيا تناشد المجتمع الدولي بمساعدة سوريا في إعادة إعمار حلب2017-06-14 15:31:55
قال أليكسي بورودافكين المبعوث الروسي الدائم في مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف اليوم “الأربعاء” إن روسيا تدعو المجتمع الدولي لمساعدة السلطات السورية في جهود إعادة إعمار حلب ، وعدم عرقلة هذه الجهود بالعقوبات.
ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية - في نشرتها باللغة الإنجليزية - عن بورودافكين قوله ” إنه أمر بالغ الأهمية للمجتمع الدولي أن يدرك أن الناس في حلب ما زالوا يحتاجون للمساعدة، من الضروري مساعدة السلطات السورية في جهودها لإعادة الحياة إلى المدينة بشكل طبيعي، وعدم عرقلة هذا العمل بعقوبات أحادية الجانب غير انسانية وغير قانونية وباتهامات غير حقيقية.. هذه الممارسات غير المرضية كان يجب وقفها منذ زمن “.
وأضاف بورودافكين ” نحن ندعو جميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تشكيل جبهة مشتركة لتقديم المساعدة لحلب ، وجعل الناس - في هذه المدينة التي تعاني منذ زمن بعيد - ينسون المصاعب التي مروا بها في أقرب وقت ممكن ولاستعادة السلام والهدوء والازدهار إلى أرض سوريا”.
ومضى الدبلوماسي الروسي يقول ” لقد احتل الإرهابيون حلب واستخدموا غاز الكلور ومواد كيميائية سامة أخرى لقتل المدنيين أثناء القتال في المدينة في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2016”.
وأضاف ” لقد وضع الإرهابيون الفخاخ المتفجرة على هيئة لعب أطفال واستخدموا غاز الكلور والمواد الكيمائية الأخرى لقتل المدنيين، كما أنهم قصفوا الأحياء السكنية في غرب حلب بقذائف الهاون والمدافع بشكل منتظم ، وحرموا المدنيين من الدواء والماء والغذاء كما أنهم استخدموهم كدروع بشرية ” ، وقال ” إنهم (الإرهابيون) يُلامون على جرائم وآثام مروعة “.
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