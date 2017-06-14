أدانت فرنسا اليوم الأربعاء موافقة إسرائيل في الأيام الأخيرة على بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في عدد من مستوطنات الضفة الغربية.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء بأن باريس تتبنى موقفا ثابتا في هذا الشأن وبأن عدد الوحدات السكنية الجديدة التي وافقت عليها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية سيبلغ بذلك تسعة آلاف وحدة خلال عام 2017 فقط.

وأكد المتحدث أنه في الوقت الذي يتطلب فيه دفع عملية السلام بذل الجهود من الجميع، تأتي هذه القرارات غير القانونية في نظر القانون الدولي لترسل رسالة سلبية تضر بأفاق التوصل لسلام عادل و دائم.

وعما إذا كانت فرنسا تتخوف من تداعيات أزمة قطر على قطاع غزة، قال المتحدث إن فرنسا تتابع باهتمام الوضع في غزة الذي لا زال يتدهور في غياب حل سياسي دائم وتؤكد تمسكها بتحسن الأوضاع هناك لاسيما على الصعيد الإنساني.