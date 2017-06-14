أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرارا رقم 1325 لسنة 2017، بأن تعفي من الضرائب الجمركية أنواع الأسماك الطازجة أو المبردة الداخلة في البند الجمركي (0203)، التي ستستورد اعتبارا من اليوم التالي لصدور هذا القرار ولمدة 4 أشهر، فيما عدا أكباد وبيض وغدد التذكير الداخلة في البند الجمركي “900203”.

نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم.