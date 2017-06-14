 Moheet on google
الأربعاء 14 يونيو 2017 03:35 مساءً
روابط سريعة
ملك الأردن يبحث مع مستشار الأمن القومي الفلبيني جهود مكافحة الإرهاب
ملك الاردن عبدالله الثاني

ملك الأردن يبحث مع مستشار الأمن القومي الفلبيني جهود مكافحة الإرهاب

2017-06-14 15:19:44
محيط: أ. ش. أ

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي الفلبيني هرموجينيس اسبيرون، الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية، والمستجدات على الساحة الدولية.

وذكر بيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، أن اللقاء، الذي تم في قصر الحسينية بعمان، تناول كذلك سبل تعزيز التعاون الأردني الفلبيني.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3