بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي الفلبيني هرموجينيس اسبيرون، الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية، والمستجدات على الساحة الدولية.

وذكر بيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، أن اللقاء، الذي تم في قصر الحسينية بعمان، تناول كذلك سبل تعزيز التعاون الأردني الفلبيني.