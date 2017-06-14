أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء عن حزنها العميق إزاء سقوط ضحايا في الحريق الهائل الذي اندلع ببرج “جرينفل” السكني غرب العاصمة لندن.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الحريق أسفر حتى الآن عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 70 آخرين بينهم 20 يرقدون في حالات خطيرة في المستشفيات التي تم نقلهم إليها.

وقالت الشرطة البريطانية إن عدد الضحايا مازال مرشحا للزيادة، فيما لا تزال جهود قوات الإطفاء مستمرة للسيطرة على النيران الذي انتشرت بكافة أنحاء المبنى المكون من 24 طابقا.