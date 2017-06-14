 Moheet on google
الأربعاء 14 يونيو 2017 03:33 مساءً
روابط سريعة
ماي تعرب عن حزنها العميق إزاء سقوط ضحايا في حريق برج «جرينفل»
تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا‎

ماي تعرب عن حزنها العميق إزاء سقوط ضحايا في حريق برج «جرينفل»

2017-06-14 15:16:29
محيط: أ. ش. أ

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء عن حزنها العميق إزاء سقوط ضحايا في الحريق الهائل الذي اندلع ببرج “جرينفل” السكني غرب العاصمة لندن.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الحريق أسفر حتى الآن عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 70 آخرين بينهم 20 يرقدون في حالات خطيرة في المستشفيات التي تم نقلهم إليها.

وقالت الشرطة البريطانية إن عدد الضحايا مازال مرشحا للزيادة، فيما لا تزال جهود قوات الإطفاء مستمرة للسيطرة على النيران الذي انتشرت بكافة أنحاء المبنى المكون من 24 طابقا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3