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محافظ الجيزة: مد فتح باب تلقي طلبات التقنين ﻷراضي أملاك الدولة لمدة 10 أيام
اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: مد فتح باب تلقي طلبات التقنين ﻷراضي أملاك الدولة لمدة 10 أيام

2017-06-14 15:14:23
أ ش أ

قررت محافظة الجيزة مد فتح باب تلقى طلبات التقنين للأراضي أملاك الدولة ولاية المحافظة لمدة 10 أيام.
وصرح محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي بأن الهدف من القرار التيسير على المتقدمين ومساندتهم ومنح مهلة كافية لتقنين أوضاعهم خاصة أن تعثر بعضهم كان بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.
وأشار الدالي إلى أن المدة الأولى التي قد تم تحديدها مسبقا قد انتهت يوم الأحد الموافق 11 يونيو وتبدأ المدة الثانية من اليوم 14 يونيو.
وأكد الدالي أنه سيتم إعداد سجل بإدارات الأملاك بكل مركز ومدينة وحي لتسجيل طلبات التقنين.. لافتا إلى أن كافة طلبات التقنين سيتم حصرها فى نهاية المدة المحددة لإرسالها الى اللجنة العليا لتقنين الأوضاع للبت فيها.
وأضاف الدالي أنه تم إخطار المنتفعين والذين لم يتم إزالة تعدياتهم على الأراضي بسبب وجود زراعات مثمرة أو مستقرة أو لها بنية أساسية أو مباني ايواء أو مساكن وذلك لتقنين أوضاعهم.
وأوضح محافظ الجيزة أنه في حال عدم التقنين خلال المهلة المحددة سيتم استرجاع الأراضي بما عليها لصالح الدولة طبقا للقانون.

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