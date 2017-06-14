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ميقاتي: مشروع القانون الجديد للانتخابات النيابية ينتج تنوعا سياسيا بلبنان
نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية

ميقاتي: مشروع القانون الجديد للانتخابات النيابية ينتج تنوعا سياسيا بلبنان

2017-06-14 15:14:02
محيط: أ. ش. أ

رأى رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، أنه من إيجابيات مشروع القانون الجديد للانتخابات النيابية أنه سينتج تنوعا سياسيا بالبلاد من شأنه إعطاء قيمة مضافة للعمل السياسي في لبنان.

وأعرب ميقاتي - في تصريح اليوم - عن أمله أن ينبثق من الانتخابات التي ستجري وفق القانون الجديد ، فريق عمل متجانس نتمكن من التعامل معه، مضيفا أن القانون الجديد للانتخابات النيابية يمكن أن يعطي أملا بالإصلاح.

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