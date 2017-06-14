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قرار جمهوري بتعيين الدكتورة عادلة رجب نائباً لوزير السياحة
الرئيس عبدالفتاح السيسي - سجادة خريطة مصر

قرار جمهوري بتعيين الدكتورة عادلة رجب نائباً لوزير السياحة

2017-06-14 15:41:16
كتب - أ ش أ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 270 لسنة 2017 بتعيين الدكتورة عادلة محمد عبد السلام رجب نائباً لوزير السياحة.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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