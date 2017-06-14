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تعيين وزيرة الاستثمار محافظا لمصر لدى البنك الدولى ووزيرة التخطيط محافظا مناوبا
وزيرة التعاون الدولي سحر نصر‎

تعيين وزيرة الاستثمار محافظا لمصر لدى البنك الدولى ووزيرة التخطيط محافظا مناوبا

2017-06-14 15:10:13
كتب - أ ش أ

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرارا رقم 1324 لسنة 2017، بأن يستبدل نصوص المواد الأولى والخامسة والثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2546 لسنة 2015، بالنصوص التالية، تعين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، محافظا لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى، وتعين وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري الدكتورة هالة السعيد محافظا مناوبا.
وتضمن القرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم في مادته الثانية بأن تعيين وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري محافظا لجمهورية مصر العربية فى مجلس محافظي الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وتعيين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي محافظا مناوبا، كما تعيين وزيرة الاستثمار والداعون الدولي محافظا لجمهورية مصر العربية فى مجلس محافظي البنك الأوروبى للتعمير والتنمية، وتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محافظا مناوبا.
كما جاء في القرار بأن تحل عبارة “وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي” بدلا من عبارتي “وزيرة التعاون الدولي”، و”وزيرة الاستثمار”، أينما وردتا في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 لسنة 2015 .

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