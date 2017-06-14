«الجارديان»: سكان برج جرينفل أثاروا المخاوف من الحرائق في 20122017-06-14 15:10:05
ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن سكان برج جرينفل الذي تعرض للحريق اليوم، المكون من 24 طابقا ويبلغ ارتفاعه 68 مترا، أثاروا المخاوف بشأن إجراءات الوقاية من الحريق لديهم في عام 2012 عندما أظهرت مراجعة للصحة والسلامة عدم فحص معدات مكافحة الحرائق لقرابة أربعة أعوام.
وقالت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني – إن البرج السكني الواقع في غرب لندن تم تشييده في 1974 كجزء من مشروع “لانكاستر رود” وأجري عليه مؤخرا عملية تطوير تكلفت 10 ملايين جنيه استرليني اكتملت في مايو 2016.
وأوضحت الصحيفة أنه من غير الواضح إلى أي مدى تم حل الأمور التي أثارها السكان بعد التجديد والترميم، مشيرة إلى أنه في 2013 – أي قبل عام من بدء التطوير – نشر اتحاد السكان “جرينفل أكشن جروب” تقييما لمخاطر الحريق أعد في 2012 عن المبنى وكشف أن طفايات الحريق في غرفة التدفئة الموجودة أسفل البرج وغرفة محرك المصعد وغرفة الكهرباء بالدور الأرضي مر عليها أكثر من 12 شهر دون اختبار.
ونقلت الصحيفة عن أحد مسئولي الصحة والسلامة في ذلك الوقت قوله إن “هذا يبدو أنه يشير إلى عدم إجراء عمليات تأكد بشأن السلامة شهريا من جانب السكان”.
ونوهت الصحيفة إلى أن مجموعة من السكان أثاروا أيضا القلق بشأن وجود باب طوارئ واحد للخروج من المبنى في 2016، محذرين من أنه في حالة إعاقة النيران للخروج فسيجد الأشخاص الموجودون داخل البرج أنفسهم محاصرين.
يذكر أن شرطة العاصمة البريطانية لندن أعلنت في وقت سابق من اليوم أن 6 أشخاص قد لقوا مصرعهم جراء الحريق الهائل الذي شب ببرج “جرينفل” السكني غربي العاصمة لندن.
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