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نقيب الصحفيين يدعو مجلس النقابة لاجتماع طارىء غدا
عبدالمحسن سلامة مدير تحرير صحيفة الأهرام‎

نقيب الصحفيين يدعو مجلس النقابة لاجتماع طارىء غدا

2017-06-14 15:11:32
أ ش أ

دعا نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، مجلس النقابة إلى اجتماع طارىء يعقد في الثانية من ظهر غد الخميس.
ويعقد الاجتماع لمناقشة أحداث أمس بمبنى النقابة، علي خلفية مناقشة البرلمان لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

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