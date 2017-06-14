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طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية
طائرة استطلاع اسرائيلية تخترق الاجواء اللبنانية

طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

2017-06-14 15:02:05
محيط: أ. ش. أ

أعلن الجيش اللبناني أن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال الإسرائيلي اخترقت عند الساعة 21 من الليلة الماضية (بالتوقيت المحلي) الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب.

وأوضح بيان للجيش اللبناني اليوم أن الطائرة غادرت الأجواء صباح اليوم عند الساعة 6,40 (بالتوقيت المحلي) من فوق بلدة علما الشعب.

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