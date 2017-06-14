أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1320 لسنة 2017، بتشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة يحيى راشد، تهدف إلى تسويق المقاصد السياحية بمصر من خلال التواصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص السياحي والمستثمرين .

وتضم اللجنة فى عضويتها كما جاء في القرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم كل من: رئيس الهيئة العامة المصرية لتنشيط السياحة، ونائب رئيس الهيئة، والمستشار الاقتصادي لوزير السياحة، وحسام الشاعر ممثلا عن جمعية مستثمري البحر الأحمر، وعماد عزيز ممثلا عن جمعية مستثمري جنوب سيناء، وممدوح فيليب ممثلا عن جمعية مستثمري الأقصر وأسوان والفنادق العائمة، ومنير غبور ممثلا عن مستثمري القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، وخبراء السياحة الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، ومأمون الشناوى، وسامى عبد العزيز .

وتضمن القرار بأن تعمل اللجنة علي رفع معدلات النمو في الحركة السياحية الدولية وأبراز الصورة الحقيقية لماضي مصر الحضاري ونهضتها الحديثة ومقوماتها السياحية المختلفة ووضع خطط وبرامج للتسويق السياحي ووضع أجندة سياحية لكل مقصد سياحي علي حده، وأن ترفع اللجنة تقريرا شهريا ، بنتائج وتطور أعمالها، والعقبات التى تواجهها إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو كلما دعت الحاجة لذلك