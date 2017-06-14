 Moheet on google
الأربعاء 14 يونيو 2017 03:30 مساءً
روابط سريعة
اعتقال شخص على خلفية إطلاق النار في فرجينيا
الشرطة الامريكية تعتدي على معاق اسود

اعتقال شخص على خلفية إطلاق النار في فرجينيا

2017-06-14 14:57:07
محيط: أ. ش. أ

أعتقلت الشرطة الأمريكية مشتبهًا به في الهجوم الذي وقع خلال تدريب لرياضة البيسبول حضره سياسيون أمريكيون في بولاية فرجينيا.

ذكرت ذلك شبكة (إية بي سي) الإخبارية الامريكية، اليوم الأربعاء وأضافت أن شرطيين اثنين من بين المصابين.

وأطلق مسلح النار خلال تدريب لرياضة البيسبول حضره سياسيون أمريكيون بولاية فرجينيا وأصيب زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي ستيف سكاليز.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3