 Moheet on google
الأربعاء 14 يونيو 2017 03:39 مساءً
روابط سريعة
ضبط 93 ألف لتر بنزين وسولار و20 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
سولار مدعم

ضبط 93 ألف لتر بنزين وسولار و20 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

2017-06-14 14:51:55
كتب - أ ش أ

واصل ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الرقابة على الأسواق، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع التموينية والبترولية المدعمة ومكافحة كافة صور الغش التجاري.
وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار خلال 24 ساعة - عن ضبط 10 قضايا مواد بترولية، ضبط خلالها 93 ألفا و170 لتر بنزين وسولار، و14 قضية اسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 94 إسطوانة، و8 قضايا دقيق مدعم وأقماح، بمضبوطات بلغت 19 طنا و950 كجم، و119 قضية مخالفات مخابز و11 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 74 قضية فى مجال الغش التجارى، و535 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، و24 قضية فى مجال اللحوم والطيور، و20 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، وقضيتين فى مجال السلع مجهولة المصدر، و7 قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت 4 أطنان أسمدة وأعلاف حيوانية. وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3