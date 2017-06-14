واصل ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الرقابة على الأسواق، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع التموينية والبترولية المدعمة ومكافحة كافة صور الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار خلال 24 ساعة - عن ضبط 10 قضايا مواد بترولية، ضبط خلالها 93 ألفا و170 لتر بنزين وسولار، و14 قضية اسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 94 إسطوانة، و8 قضايا دقيق مدعم وأقماح، بمضبوطات بلغت 19 طنا و950 كجم، و119 قضية مخالفات مخابز و11 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 74 قضية فى مجال الغش التجارى، و535 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، و24 قضية فى مجال اللحوم والطيور، و20 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، وقضيتين فى مجال السلع مجهولة المصدر، و7 قضايا فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت 4 أطنان أسمدة وأعلاف حيوانية. وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.