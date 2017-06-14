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إصابة زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي
الشرطة الامريكية

إصابة زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي

2017-06-14 14:48:43
محيط: أ. ش. أ

قالت الشرطة وشهود عيان، اليوم الأربعاء، إن مسلحاً فتح النار خلال تدريب لرياضة البيسبول حضره ساسة أمريكيون في الإسكندرية بولاية فرجينيا الأمريكية.

وأسفرت العملية عن إصابة عدة أشخاص بينهم زعيم الأغلبية بمجلس النواب ستيف سكاليز.

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