صرح الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية بأن مستشفى طنطا العام الجديد، والذى يقام على مساحة 3 أفدنة بمنطقة سبرباي بطنطا بتكلفة 567 مليون جنيه، سيكون بديلا لمستشفى المنشاوي العام بطنطا.

وأكد الدكتور شرشر فى تصريحات اليوم الأربعاء أنه تم إسناد مشروع إنشاء المستشفى إلى الشركة المنفذة لتبدأ فعليا في مراحل التنفيذ، وكذلك إنشاء مخزن للأدوية ملحق بالمستشفى على مساحة ألف متر بتخصيص من المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأضاف أنه بعد الإنتهاء من إنشاء المستشفى العام الجديد سيتم تحويل مستشفى المنشاوي العام بطنطا إلى مستشفى خاص بالنساء والتوليد والأطفال.