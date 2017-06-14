يبدأ وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان اليوم “الأربعاء” جولة إفريقية تشمل غينيا والسنغال وموريتانيا.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان - أن هذه الجولة ستمثل فرصة أولى لتعزيز أولويات فرنسا في إفريقيا لا سيما في مجالات الأمن والاقتصاد والمناخ والتنمية.

وحول غينيا، قال المتحدث إن جون ايف لودريان سيلتقي الرئيس ألفا كوندي، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية وتنفيذ اتفاق باريس حول المناخ لا سيما من خلال المبادرة الإفريقية حول الطاقات المتجددة.

أما السنغال، فأكد المتحدث أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب لقاء الرئيس ماكرون مع نظيره السنغالي ماكي سال بباريس يوم 12 يونيو.

وأضاف أن لودريان سيبحث مع الرئيس السنغالي الملفات الثنائية الرئيسية والتعاون في إطار مجلس الأمن الدولي بعد أن حصلت السنغال على العضوية غير الدائمة للمجلس.

ويتضمن برنامجه في السنغال زيارة إلى موقع مشروع القطار الرابط بين مدينتي داكار وديامنياديو ولقاء بالشركات الفرنسية المنفذة لهذا المشروع.

كما سيزور فرع معهد باستور بداكار و خلية مكافحة الجريمة السيبرانية وسيناقش عدد من المبادرات التنموية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للإنماء.

وفي موريتانيا، سيبحث جون ايف لودريان مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز التعاون الثنائي لا سيما في مجالات الأمن والتنمية، وسيزور مقر مجموعة الساحل الخمسة ويوقع اتفاقية لتمويل مشروع لدعم صحة الأمهات والأطفال الرضع.