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الأموال العامة تضبط أحد الأشخاص لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى
حملة امنية

الأموال العامة تضبط أحد الأشخاص لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى

2017-06-14 14:39:44
أ ش أ

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية من لعملات الأجنبية.
وكانت معلومات قد وردت الى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو أشرف أ.م “42سنة” مقيم بمحافظة سوهاج، بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبحوزته 59 ألفا و920 ريالا سعوديا، و5 الاف و50 درهما إماراتيا، و443 دينارا كويتيا، وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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