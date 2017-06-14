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الأمم المتحدة: مقتل مدنيين وتهجير الآلاف بسبب قفص التحالف على الرقة
اشتباكات في الرقة- سوريا

الأمم المتحدة: مقتل مدنيين وتهجير الآلاف بسبب قفص التحالف على الرقة

2017-06-14 14:36:37
محيط: أ. ش. أ

شدد رئيس اللجنة المستقلة للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، باولو بينيرو، على أن تكثيف التحالف الدولي لقصف الرقة، أدى إلى مقتل مدنيين وتهجير الآلاف.

وقال بينيرو - أثناء عرض تقرير أمام لجنة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف اليوم الأربعاء، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - ” لقد لاحظنا أن زيادة الغارات الجوية، والتي مهدت الطريق لتقدم قوات سوريا الديمقراطية في الرقة، أدت ليس فقط إلى قتل المدنيين، ولكن أيضا إلى فرار 160 ألف شخص من منازلهم وأصبحوا أشخاصا نازحين داخليا “.

وأشار إلى أن مناطق تخفيف التصعيد التي تم الاتفاق عليها بين (روسيا وإيران وتركيا) أدت إلى انخفاض ملحوظ في مستوى العنف في المناطق المحيطة بإدلب وشرق حلب، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأعمال القتالية ما زالت مستمرة في المناطق المحيطة بحمص ودمشق وشمال درعا.

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