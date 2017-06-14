أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن قواعد البيانات والبنية المعلوماتية، هي أساس أي عمل تنموى تسعى الدولة لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، وأنها ستساعد في تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عصرية وتحقيق حياة أفضل للمصريين.. مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى إحداث انطلاقة نوعية في بنية المعلومات والخدمات التي تهم المواطنين بكافة المحافظات وأفاق جديدة للمجتمع الرقمي والمعلوماتي.

جاء ذلك في كلمة للدكتور الشريف خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التنمية المحلية اليوم “الأربعاء” تحت عنوان ( المعلومات والتنمية المحلية ) بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير لتطوير الإدارة المحلية والدكتور يحيى العطفى مستشار الوزير للمعلومات والبنية التحتية والمهندس عصام لالا مستشار الوزير للتحول الرقمى وعدد من قيادات الوزارة ومديرى عموم مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات .

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لإحداث طفرة في قواعد المعلومات والبنية المعلوماتية، باعتبار أنها ستكون المحك عند إصدار القرارات التي من شأنها تحسين حياة المواطنين في القرى والمدن والمحافظات وعمل نقلة فى حياتهم وحياة الأجيال القادمة.

وقال وزير التنمية المحلية إنه سيتم توفير كافة الإمكانيات المطلوبة لمراكز المعلومات واتخاذ القرار بالمحافظات لتسهيل عملهم في جمع المعلومات وبناء قواعد بيانات محدثة في كل القطاعات بالمحافظة.

وطلب الدكتور الشريف من مديري مراكز المعلومات الانتهاء من بناء قاعدة معلومات محدثة خلال ٣ أسابيع وعرض تلك المعلومات في اجتماع موسع سيتم عقده بمقر الوزارة.

من جانبه، عرض الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير الإدارة المحلية خلال ورشة العمل الرؤية الاستراتيجية للوزارة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى القرية والمركز والمحافظة، عن طريق الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات خاصة مع التطور الكبير في عالم التحول الرقمى لمجتمع المعلومات.

كما عرض الهلباوى 10 برامج تعمل الوزارة على تحقيقها خلال الفترة الحالية وعلى رأسها الإسراع بالتنمية الاقتصادية وتطبيق اللامركزية والحوكمة وترسيخ العدالة الاجتماعية والعمل على وضع قواعد لحياة أفضل للمصريين ومحافظات خضراء.

وتم خلال اللقاء مراجعة خطط بناء واستكمال البنية المعلوماتية في المحافظات وذلك للمضي قدما نحو تحقيق أهداف الوزارة لتقديم خدمات عصرية وحياة أفضل للمصريين في ضوء تعاملاتهم اليومية مع الجهاز الحكومي بالمحافظات وإتاحة المعلومات والبيانات للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية والثقافية على مستوى جميع المحافظات، كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من نماذج مراكز المعلومات في المحافظات.