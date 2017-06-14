كشف الفنان السورى جمال سليمان مصير الجزء الثانى من مسلسل “أفراح إبليس” بعد الشائعات الكثيرة التى طاردت العمل مؤخرا، خاصة توقف تصويره بسبب ظروف انتاجية.

حيث أكد سليمان ان كل هذة الاخبار غير صحيحة وانهم مستمرين فى تصوير المسلسل ، خاصة انه سوف يعرض بعد رمضان على احد القنوات الفضائية.

وأضاف سليمان من خلال برنامج “رئيس تحرير نفسى”، الذى تقدمه الإذاعية غدير حسان، على الراديو 9090.

أن علاقته بالصحافة والصحفيين، تتوقف على شخصية ونوعية الصحافة التى يتم تقديمها، ومثلها مثل أى مهنة أخرى، هناك الجيد فيها وهناك السئ، وقال سليمان إن المستقبل للصحافة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه مازال يحب “ريحة الورق” وقراءة الجرائد.

وأشاد سليمان، بالفنان باسل خياط الذى يتألق هذا العام، فى مسلسل “30 يوم”، الذى يعرض حصريا على dmc، خلال شهر رمضان، وأثنى على أدائه فى العمل، وعلى موهبته الكبيرةقائلا” انه فنان طموح ومجتهد ومتنوع” كما أكد ان الفناة عبلة كامل” فنانة عظيمة”