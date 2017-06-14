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الكونجرس الأمريكي يقر 1.3 مليار دولار مساعدات للأردن لعام 2017
مبنى الكونجرس الأمريكي

الكونجرس الأمريكي يقر 1.3 مليار دولار مساعدات للأردن لعام 2017

2017-06-14 14:18:51
محيط: أ. ش. أ

قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية إن مجموع المساعدات الأمريكية الأساسية للأردن خلال العام الجاري سيبلغ 3ر1 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن القرار يأتي وفقاً للموازنة التي أقرها الكونجرس الأمريكي مطلع شهر مايو الماضي، تقديرا للدور المحوري للأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني وللأعباء التي يتحملها الأردن وللنموذج الإصلاحي والتنموي الأردني.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق ببرامج المساعدات الأمريكية للأردن خلال المرحلة القادمة، فقد أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب فاخوري، خلال لقائه عددا من الوفود الرسمية الأمريكية التي زارت المملكة، ضرورة استجابتها للأولويات الوطنية، من خلال بدء العمل على تجديد مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأمريكية المقدمة للمملكة للأعوام الخمسة القادمة؛ مع التركيز على دعم الموازنة وقطاعات محددة ذات ميزة تنافسية، بما يكفل تحفيز الاقتصاد الوطني ووفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022.

كما شدد الوزير على أهمية العلاقات الأردنية الأمريكية الاستراتيجية المتميزة، وانعكاسها على دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة في الأردن من خلال برامج المساعدات الأمريكية للمملكة على مدار السنوات الماضية، وتم بحث الأمور المتعلقة بالمساعدات الأمريكية لعام 2018 في ضوء إقرار المساعدات لعام 2017.

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