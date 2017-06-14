مقتل نحو 30 عنصرا من المعارضة السورية في كمين بريف حلب الغربي

لقي نحو 30 عنصرا من فصائل المعارضة السورية مصرعهم، وأصيب آخرون بجراح في كمين نصبته وحدات حماية الشعب الكردية بريف حلب الغربي.

ونسبت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية لناشطين سوريين قولهم اليوم الأربعاء إن القوات الكردية استهدفت مقاتلي الفصائل خلال تقدمهم في محيط “دارة عزة ودير سمعان” بالريف الغربي لحلب، ما أسفر عن تدمير 3 آليات للفصائل، ومقتل 28 عنصرا منها، مقابل قتيل واحد في صفوف الوحدات الكردية.

وأشاروا إلى أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات بعضها بحالة خطرة، ما يشير إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

يذكر أن الريفين الشمالي والغربي لمدينة حلب يشهدان اشتباكات متكررة على محاور التماس بين قوات سوريا الديمقراطية (الكردية) وفصائل المعارضة المدعومة من تركيا، وسط قصف متبادل بين الطرفين، بالإضافة إلى قصف من قبل القوات التركية يستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية ومناطق سيطرتها في الريف الشمالي لحلب.