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مجهولون يختطفون الكاتب الليبي جابر العبيدي
مستشفى الجلاء ببنغازي

مجهولون يختطفون الكاتب الليبي جابر العبيدي

2017-06-14 14:05:05
محيط: أ. ش. أ

اختطف الكاتب الليبي والناشط المدني جابر العبيدي، من قبل مجهولين بمدينة بنغازي.

وذكرت بوابة “الوسط” الليبية، أن الكاتب الليبي خليل الحاسي طالب بالإفراج الفوري عن الكاتب والناشط المدني جابر العبيدي، محملاً الجهة التي قامت بخطفه المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وقال الحاسي: «نطالَب بالإفراج الفوري عن المثقف والصديق العزيز جابر العبيدي ونحمّل الجهة التي قامت بذلك الانتهاك الخطير المسؤولية الكاملة عن سلامته».

كما حمّل الكاتب خليل الحاسي «الأجهزة الأمنية مسؤولية الخطف والتغييب القسري الذي يجري على قدم وساق ضِدَّ الأصوات المدنيّة التي تطالب بدولة الديمقراطية والقانون».

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