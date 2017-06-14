وصف أشرف حربي مستشار مركز الخليج للدراسات السياسية، زيارة إياد علاوي نائب رئيس جمهورية العراق إلى مصر بأنها “هامة وصعبة” نظرا للتطورات التي تشهدها المنطقة وأخرها الأزمة القطرية، مشيرا أيضا إلى وجود اتفاقيات وجوانب اقتصادية بين مصر والعراق سيناقشها علاوي أثناء لقائه مع سامح شكري وزير الخارجية المصري.

وتوقع حربي من خلال مداخلة هاتفية لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، أن يتم طرح وجهات النظر المصرية والعراق تجاه الأزمة القطرية أثناء لقاء علاوي وشكري، معربا عن تخوفه من تداعيات الأزمة القطرية على الشرق الأوسط لأنها ستعوق العمل العربي المشترك لحل الأزمات.

وأشاد حربي بالدور العراقي في الشرق الأوسط واعتبره “مقبول لكل الأطراف”، موضحا مشاركة القيادات العراقية بشكل فعال بالاجتماعات والفعاليات المختلفة حيث سيكون لها دور إيجابي في الوساطة بين قطر والدول المقاطعة لها.

جاء هذا تعليقا على زيارة نائب الرئيس العراقي إياد علاوي للقاهرة ولقائه بسامح شكري وزير الخارجية.