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ارتفاع سعر سلة خامات «أوبك» إلى 46.01 دولار للبرميل
منظمة الاوبك

ارتفاع سعر سلة خامات «أوبك» إلى 46.01 دولار للبرميل

2017-06-14 13:58:33
محيط: أ. ش. أ

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الأربعاء، أن سعر سلة خاماتها ارتفع بمقدار 8 سنتات ليستقر عند 46.01 دولار للبرميل مقابل 45.93 دولار أمس الأول الاثنين، حسب بيان المنظمة على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأضاف البيان أن سلة “أوبك”، التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج، تضم خام (صحارى) الجزائري والإيراني الثقيل وخام (رابي الخفيف) الجابوني و(البصرة الخفيف) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي و(بوني) النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مربان) الإماراتي و(ميري) الفنزويلي و(جيراسول) الأنغولي و(أورينت) الإكوادوري.

من جهة أخرى، انخفض سعر برميل الخام الأمريكي 57 سنتا ليبلغ 45.89 دولارا، وخسر سعر برميل خام برنت 51 سنتا ليبلغ 48.21 دولارا في مستهل تعاملات اليوم.

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