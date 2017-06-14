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«الكرملين»: لا نرغب أن تتحول علاقتنا مع واشنطن إلى حرب عقوبات
ديمتري بيسكوف

«الكرملين»: لا نرغب أن تتحول علاقتنا مع واشنطن إلى حرب عقوبات

2017-06-14 13:56:20
محيط: أ. ش. أ

أكد المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي “الكرملين” ديمتري بيسكوف اليوم “الأربعاء” أن بلاده لا ترغب في أن تتراجع العلاقات بين موسكو وواشنطن لتتحول إلى حرب عقوبات.

ففي تعليق له على مسودة لحزمة عقوبات أمريكية أخرى على روسيا، قال بيسكوف - في تصريح بثته وكالة أنباء “تاس” الروسية - :” فيما يتعلق بالنوايا المرتبطة بالعقوبات التي يهتم بها الزملاء الأمريكيون ، نحن لا نرغب في أن تتراجع علاقاتنا إلى العقوبات مرة أخرى وهذا ليس خيارنا “.

الجدير بالذكر أن أعضاء مجلس الشيوخ الامريكى يعملون على تمكين الرئيس من فرض عقوبات على الافراد الذين يقدمون استثمارات او يقدمون الدعم لمشروعات خطوط الانابيب الروسية. وهذه التعديلات على العقوبات الجديدة المناهضة لروسيا من المتوقع أن يتبناها مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الحالي.

وستشكل التعديلات جزءا من مشروع القانون الخاص بالضغوط القوية على ايران، وتحظى الاجراءات القانونية المقترحة بدعم كل الأحزاب السياسية.

وبموجب بند من بنود القانون، يفوض الرئيس الامريكى بفرض عقوبات على الاشخاص الاجانب الذين يقومون باستثمار او بيع او تأجير او تقديم سلع او خدمات او تكنولوجيا او معلومات او دعم لبناء خطوط انابيب لتصدير الطاقة.

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