يحتاج الإنسان أن يعيش فترة من الوقت بعيدا عن الضغوط النفسية، ليسترد مزاجه والإبتهاج، ليصبح أكثر ميلا إلى الدعابة، لذلك تنصح خبيرة التغذية الفرنسية” إليزابيث هوروفيتز” بتناول قطع من الشيكولاتة السوداء والعنب وعين الجمل والأسماك الدهنية كلها مضادات الاكتئاب والحزن والضجر.

وفي حالة شعورك بالإرهاق والضغط النفسي، فتناول الموز فهو غنى”بالتربيتوفان” ، وهو حمض امينى متبلور”، إلى جانب مساعدته فى إفراز هرمون “الميلاتونين” المسئول عن تنظيم الإرهاق وأخيرا يجب البعد عن تناول المنبهات مثل القهوة.